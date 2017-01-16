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Fenerbahçe'den örnekli savunma

Fenerbahçe Kulübü, cuma günü resmi siteden yaptığı açıklamanın ardından disiplin kuruluna sevk edilmişti. Sarı-lacivertliler, geçmişte Fikret Orman, Muharrem Usta ve Ali Dürüst'ün açıklamalarını örnek göstererek savunma hazırladı.

Fenerbahçeden örnekli savunma

16 Ocak 2017 14:55

Fenerbahçe, cuma günü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamanın ardından disiplin kuruluna sevk edilmişti. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve 2011 yılında Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi olan Ali Dürüst'ün açıklamalarını örnek göstererek savunma hazırladı. Sarı-lacivertliler, bu 3 ismin de geçmiş dönemlerde benzer açıklamalarda bulunduğunu, buna karşın disiplin kuruluna sevk edilmelerine rağmen ceza almadıklarını ifade etti.

Fenerbahçe Kulübü Avukatı Abdurrahim Erol'un hazırladığı savunmada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin daha önce verdiği 'ifade özgürlüğü' kapsamındaki kararlara da dikkat çekildi. Avukat Abdurrahim Erol, verilen örneklerin dikkate alınması gerektiğini de belirterek, "Sevk konusu eylem ile ilgili Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Sn. Aziz Yıldırım hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim" ifadelerini kullandı. 


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