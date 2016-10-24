Sarı-lacivertliler üst üste gelen sakatlıklarla zor günler geçirirken, kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu’dan sakatlarla ilgili açıklama geldi. Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“Van der Wiel’in kronik aşil tendiniti vardı. Onun için zaman zaman artan, zaman zaman azalan bir şekilde devam ediyor. O nedenle bu aralar biraz arttığı için, onun tedavilerini artırıp salonda kuvvetlendirme programlarına aldık ki daha sıkıntılı bir durum yaşamayalım. Şimdi iyi sonuç verdi. Maçtan sonra yavaş yavaş takımla birlikte olacaktır, kademeli bir şekilde. Onda bir sıkıntı kalmadı diyebiliriz şu an için.

Ozan, Milli takımda sakatlanmıştı, tedavisi devam ediyor. O da iyi durumda. Tedaviler, kuvvetlendirmelerle devam ediyoruz ama bir miktar daha zamana ihtiyacımız var onun için. Çünkü ciddi bir yaralanma geçirdi milli takımda.

Fernandao’nun yavaş yavaş saha egzersizlerine başladık. Onun da tahmin ediyorum önümüzdeki hafta sonuna doğru yavaş yavaş takıma verme değil ama kademeli bir şekilde sokup önümüzdeki haftadan itibaren takımda olacağını söyleyebilirim. Uzun süren sakatlıktan çıkınca bir anda takıma sokmak çok mümkün olmuyor. Onun için kademeli, kademeli sokup, onun ihtiyacı olan diğer egzersiz ve tedavileri yapıp adaptasyonu sağlayarak arkasından takıma vermek daha faydalı oluyor.

Uygar’ı ön çapraz bağları kopmuştu. Bu uzun sürüyor. 6 ay, 10 ay, 1 seneye kadar uzayabilen rehabilitasyon safhası oluyor. Onun da durumu gayet iyi. Şu anda rehabilitasyonunu yapıyoruz, Kuvvetlendirmelerini, denge egzersizlerini, koşu çalışmalarını yapıyoruz, oraya kadar geldik, olumlu. Herhangi bir sıkıntımız yok şu anda”