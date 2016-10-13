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Fenerbahçe'den Sosa açıklaması

Fenerbahçe, Milan'da forma giyen Jose Sosa'nın transferi için girişimlerde bulunulduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Fenerbahçeden Sosa açıklaması

13 Ekim 2016 12:19

Sarı-lacivertli kulüp, sezon başında Beşiktaş'tan Milan'a transfer olan Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın transfer edileceği yönündeki haberleri yalanladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Son dönemde yazılı ve görsel basında, Arjantinli futbolcu Jose Sosa’nın ismi kulübümüzle anılmaktadır. Bu haberler yalandır. Bahse konu oyuncuyla hiçbir şekilde ilgimiz yoktur. Bu haberler tamamıyla basının uydurmasıdır. Ayrıca Fanatik Gazetesi’nde çıkan, Teknik Direktörümüz Dirk Advocaat’ın Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’a transfer harcamalarıyla ile ilgili görüş bildirdiği haberleri de gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi. 


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