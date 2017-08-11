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Fenerbahçe'den taraftarlara çağrı

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon öncesi yayımladığı bir mesajla taraftarları kenetlenmeye çağırdı.

Fenerbahçeden taraftarlara çağrı

11 Ağustos 2017 16:01

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan mesaj şu şekilde:

"Yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluk parolasıyla yeni sezon yapılanmasını sürdüren profesyonel futbol takımımız, 12 Ağustos Cumartesi itibariyle ligde ilk maçına deplasmanda Göztepe karşısında çıkacak.

Tarihin önemli kırılma noktalarında yaptığı sihirli müdahalelerle kulübünün en önemli parçası olduğunu her fırsatta ortaya koyan, gerektiğinde gözünü kırpmadan hayatını tehlikeye atan, maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen taraftarlarımıza, bu sezon da tarihi sorumluluklar düşmektedir.

Ne yazık ki, özellikle stadımızda oynadığımız son 2 karşılaşmada, bazı taraftarlarımızın özellikle bazı oyuncularımıza yönelik gösterdikleri olumsuz reaksiyonlar, camiamızla ve Büyük Fenerbahçe taraftarının taşıdığı sorumluluk ve değerlerle bağdaşmamıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün büyük taraftarı, bu kulübün en önemli paydaşı olarak hiçbir zaman takımını olumsuz etkilememeli, her birinin misyonu teknik ekibimiz tarafından belirlenmiş, en ideal haliyle sahada bulunan tüm oyuncularımıza sonuna kadar sahip çıkarak desteklerini hiçbir saniye eksik etmemelidir. Zira Fenerbahçe’nin sportif başarısın en temel itici gücü şüphesiz taraftarıdır ve sahadaki sporcularımıza yapılan herhangi olumsuz tezahürat veya eylemin, başarıya herhangi bir katkısı olmamakta, aksine var olan performansı çok daha aşağılara çekmektedir. Hocamız Sayın Aykut Kocaman’ın da belirttiği gibi, futbol ortamımızın sahip olduğumuz değerleri değersizleştirmesine müsaade etmemeliyiz.

Hiçbir Fenerbahçe taraftarı, takımının başarısız olmasını istemez, istediği takdirde zaten konu sorguya açık bir hal alır. Bizler tüm takımlarımıza gelip destek olan ve kazanılan tüm başarılarda en büyük pay sahibi olan taraftarlarımızın tümünün içtenliğini sorgulanmaz bir şekilde Fenerbahçe’nin menfaatlerini her koşulda savunacağına inanıyor, birlikte başaracağımız şampiyonluk ve kupalar için camiamızı kenetlenmeye davet ediyoruz.

Haydi, bu sevinci birlikte yaşayalım!"
 


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