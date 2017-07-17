Diğer
Kategoriler

Fenerbahçe'den tatsız prova

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki dördüncü hazırlık maçında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçeden tatsız prova

17 Temmuz 2017 23:28

Fenerbahçe mücadeleye, Carlos Kameni, Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Josef de Souza, Aatif Chahechouhe, Nabil Dirar, Miroslav Stoch ve Ahmethan Köse 11 ile başladı. İspanyol temsilcisi 17. dakikada Aduriz ile penaltı atışından yararlanamazken, Fenerbahçe Josef de Souza ve Mathieu Valbuena ile rakip kalede etkili oldu. Yakalanan gol pozisyonlarına rağmen mücadele 0-0 sona erdi.
İsviçre’nin Lozan şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci kamp dönemindeki son hazırlık maçında 19 Temmuz Çarşamba günü TSİ 20.00’de Fransa'nın AS Monaco takımıyla karşılaşacak.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!