Sarı-lacivertli kulüp, Kardemir Karabükspor futbolcusu Traore’nin basın mensuplarına yaptığı açıklamalara cevap verdi. Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncunun ’Böyle bir takıma karşı kazanmak, takımınızda Messi bile olsa imkansız” ifadesine aynen katılıyoruz. Zira dün akşam takımımızın UEFA Avrupa Ligi’nde 2-1 mağlup ettiği Manchester United takımında, Traore’nin de tanıdığını tahmin ettiğimiz birçok yıldız forma giymiştir; ancak yine de galip gelememişlerdir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, o yıldızların hiçbiri, hadlerini aşarak yaşanan mağlubiyete kılıf aramamışlar, Fenerbahçe’nin üstün oyununu kabul ederek stadımızdan ayrılmışlardır.

Röportajda bahsi geçen oyuncuya tavsiyemiz, haddini aşan demeçlerden uzak durması, sadece futboluna odaklanması ve kökeni yüzyıllara dayanan kulüplerle ilgili daha dikkatli demeçler vermesidir. Bu tarz mesnetsiz yorumların dost camialar arasında yol açabileceği sorunlar, futbolumuzun ihtiyacı olan en son şeydir. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan beklentimiz, sürekli dile getirdikleri futbolumuzun marka değerine büyük ölçüde zarar veren yayınlara karşı gerekli tedbirleri bir an önce alması, bu tarz düşüncesiz demeçlere gereken maddi ve manevi yaptırımları uygulamasıdır. Bununla birlikte Kardemir Karabükspor’un da konuyla ilgili gerekli önlemleri alacağını umuyoruz" dedi.