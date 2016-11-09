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Fenerbahçe’den ’TRT Spor’a tepki

Fenerbahçe, dün akşam TRT Spon’ da yayınlanan bir programda kulüp aleyhine küfürlerin yer aldığı görüntülerin yayınlanması üzerine bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçeden TRT Spora tepki

09 Kasım 2016 18:37

Sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“Dün akşam TRT Spor kanalında yayınlanan bir programda, rakip takım taraftarlarının, kulübümüze yönelik galiz küfürler içeren ve bu küfürlerin aleni şekilde duyulduğu bir video yayımlanmıştır. Bu yayın, TRT bünyesindeki kanallarda, kulübümüzle ilgili yaşanan ilk skandal değildir. Yaptığı spor programlarında, Fenerbahçe söz konusu olduğunda eleştiri sınırlarını aşan yorumların sıkça yer aldığı TRT’nin, kulübümüzle ilgili ‘hata’ kapsamında değerlendirilemeyecek sıklıktaki skandallarının tümü, camiamızın hafızasındadır.

Devletimizin kurumlarından biri olan TRT’nin, ülkemizin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü’ne yönelik yayın politikasında köklü bir değişime gitmesi zaruridir. 25 milyon taraftarın sevgilisi Fenerbahçe Spor Kulübü’ne karşı TRT’nin takındığı açıkça anlaşılan bu tavır konusunda, radikal adımlar atılması kaçınılmazdır. Zira, TRT’deki Fenerbahçe karşıtlığı sadece futbolla sınırlı kalmayıp, ne yazık ki ülkemizin gururu olan diğer branşlarımıza da sirayet etmiştir. TRT çatısı altında kulübümüzle ilgili yaşanan her skandalın ardından TRT Genel Müdürü, her defasında bizlere bir daha benzer bir skandalın yaşanmayacağını taahhüt etmekte ancak her defasında yeni bir skandal ortaya çıkmaktadır. TRT’nin görevden alma, özür metni gibi klasik, günlük ve geçici yöntemlerle çözülemeyecek yayın politikası ve sadece kulübümüzle değil, tüm spor kulüpleriyle ilgili, reyting uğruna yapılan seviyesiz yayınlar hakkında devletimizin ilgili mercilerini göreve davet ediyor, gerekli şikayetleri yaptığımızı kamuoyuna duyuruyoruz.”

Etiketler: fenerbahçe, trt spor


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