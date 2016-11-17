Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün uzun yıllardır projelendirdiği ve üzerinde çalıştığı, ülkemiz adına büyük bir önem taşıyan Fenerbahçe Üniversitesi’nin kurulması, 16 Kasım 2016 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir.

Gelecek kuşaklara bırakacağımız önemli bir miras olan Fenerbahçe Üniversitesi’nin kuruluş sürecinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakan ve Ak Parti Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım ve ilgili bakanlıklar başta olmak üzere, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli nezdinde tüm Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul üyelerine ve Yüksek Öğretim Kurulu’na teşekkür eder, üniversitemizin Türkiye Cumhuriyeti’ne hayırlı nesiller yetiştirerek vatana ve millete faydalı olmalarını dileriz."