Brezilya basınında yer alan haberlere göre, bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve futbolu bıraktıktan sonra ülkesine yerleşen Fabio Bilica, eşine olan nafaka borcu nedeniyle tutuklandı. Haberlerde Bilica hakkında daha önce de gündeme gelen nafaka, tecavüz ve adam yaralama gibi suçlamalar hatırlatılarak, "Yine Bilica, yine olay" başlığına yer verildi.

Brezilyalı eski futbolcu tutuklandıktan sonra gerekli ödemeleri yaptı ve serbest kaldı. Bilica, daha önce yine nafaka borcu nedeniyle uyarı almış ve bir yardım kampanyasında tutuklanmıştı.

