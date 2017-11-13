Fenerbahçeli eski futbolcuya “yaralama” ve “hakaret” suçlarından hapis istemi

Kadıköy’de tartıştığı arkadaşlarını yaraladığı iddia edilen Fenerbahçeli eski futbolcu Erdi Demir hakkında “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından 2 yıl 1 aydan 9 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Erdi Demir, Erdoğan A. ve Sercan O. müşteki şüpheli sıfatıyla yer aldı.

İddianamede müşteki şüpheli Erdoğan A. ve Sercan O.’nun parkta oturdukları sırada, müşteki şüpheli Erdi Demir’in alkollü bir şekilde yanlarına geldiği ve aralarında tartışma çıktığı anlatıldı. Müşteki şüpheli Erdi Demir’in oradan uzaklaştırıldığı belirtilerek, Erdi Demir’in bir süre sonra tekrar geldiği ve elindeki bıçakla diğer müşteki şüpheliler Erdoğan A. ve Sercan O.’ya saldırdığı kaydedildi. Erdoğan A. ve Sercan O.’nun da Erdi Demir’i darp ederek yaraladıkları anlatıldı.

Şüpheli Erdi Demir hakkında “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından 2 yıl 1 aydan 9 yıl 2 aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, müşteki şüpheli Erdoğan A. ve Sercan O.’nun “kasten yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Müşteki şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Olayın geçmişi

Kadıköy’de 29 Nisan 2017’de Fenerbahçeli eski futbolcu Erdi Demir ile arkadaşları olduğu iddia edilen Erdoğan A. ve Sercan O. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle Erdoğan A. ve Sercan O., Erdi Demir’i darp etti. Demir de elindeki bıçakla Erdoğan A. ve Sercan O.’yu yaraladı. Olay üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

