Fenerbahçeli fanatik gelin damat düğünde forma giydi

Adana'da yolcu taşımacılığı yapan Mustafa Altan, gönlünü kaptırdığı Almanya'nın Mainz şehrinde yaşayan Güler Toker ile renkli bir köy düğünü ile dünya evine girdi. Arkadaşlarının pankart açıp, slogan atarak alanı stadyuma çevirdiği düğünde yeni evli çift, gelinlik ve damatlığın üzerine sarı lacivert Fenerbahçe forması giydi. Arkasında 'Sarıma lacivert oldum' yazan formalarla düğünde oynayan gelin damat, davetlilerle birlikte havai fişek ve konfetiler eşliğinde Fenerbahçe marşları söyledi. Düğününe Fenerbahçe formasıyla çıkmanın çocukluk hayali olduğunu belirten damat Mustafa Altan, "Defalarca Fenerbahçe'nin maçlarına gittim. En çok sevdiğim renkleri, fanatiği olduğum takımımın formasını en mutlu günümüzde giydik, mutluluğumuz katlandı" dedi.

Gelin Güler Toker de, Fenerbahçe formasının gelinliğinin üstüne çok yakıştığını söyledi.