Belediye Başkanı Vefa Salman, 2003 yılında şehit olan polis memuru Nizamettin Özbek’in ailesini ziyaret etti. Bağlarbaşı Mahallesi Safran Yolu Uçar Sokak’ta oturan Abide Özbek ve kızı Hilal’i ziyaret eden Vefa Salman, Fenerbahçeli futbolcuların imzaladığı sarı lacivert formayı 15 yaşındaki Hilal’e hediye etti. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Hilal, hediye karşısında çok duygulanırken, “Başkan amcama çok teşekkür ediyorum, bana bu formayı getireceğini söylemişti. Bu hediyenin benim için anlamı çok büyük. Gönül verdiğim takımın futbolcularının imzaladığı forma benim için çok özel bir hediye oldu” dedi.

Başkan Vefa Salman, Hilal ile maç izleyeceğini de söyledi.

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