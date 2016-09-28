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Fenerbahçeli oyuncuların imzaladığı forma şehit kızını sevindirdi

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova’da yaşayan şehit kızına verdiği sözü tutarak, Fenerbahçeli futbolcuların imzaladığı formayı hediye etti.

Fenerbahçeli oyuncuların imzaladığı forma şehit kızını sevindirdi

28 Eylül 2016 15:30

Belediye Başkanı Vefa Salman, 2003 yılında şehit olan polis memuru Nizamettin Özbek’in ailesini ziyaret etti. Bağlarbaşı Mahallesi Safran Yolu Uçar Sokak’ta oturan Abide Özbek ve kızı Hilal’i ziyaret eden Vefa Salman, Fenerbahçeli futbolcuların imzaladığı sarı lacivert formayı 15 yaşındaki Hilal’e hediye etti. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Hilal, hediye karşısında çok duygulanırken, “Başkan amcama çok teşekkür ediyorum, bana bu formayı getireceğini söylemişti. Bu hediyenin benim için anlamı çok büyük. Gönül verdiğim takımın futbolcularının imzaladığı forma benim için çok özel bir hediye oldu” dedi.
Başkan Vefa Salman, Hilal ile maç izleyeceğini de söyledi. 

Erdinç Bulun
YALOVA

Etiketler: Yalova, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman


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