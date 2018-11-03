Fenerbahçe'li Şener'in, sosyal medyada 4 yıl önce yaptığı paylaşım yürek yaktı

Şener'in 4 yıl önce sosyal medya hesabından yaptığı "Kalpten gideceğim ondan eminim, bu takıma kalp dayanmaz" şeklinde paylaşımı yürek yaktı.

Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a konuk oldukları derbi maçı izlemeye gelen Fenerbahçeli taraftar Koray Şener, maç öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 20 yaşındaki genç taraftardan geriye fotoğraflar ve videolar kaldı. Şener'in 4 yıl önce sosyal medya hesabından yaptığı "Kalpten gideceğim ondan eminim, bu takıma kalp dayanmaz" şeklinde paylaşımı ise yürek yaktı.