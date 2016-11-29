Aksu Kundu Turizm Bölgesi'ndeki dünyanın 13'üncü ters evinin işletmecisi Karahan, Fenerbahçeli oyuncu Moussa Sow'un röveşata ile attığı golün ardından sosyal medyada ters eve benzetildiğini vurguladı.

Sow'un futbolculuk yaşamında röveşata ile birçok golü bulunduğunu ve bu nedenle Sow’un ters evli fotoğraflarıyla binlerce paylaşım yapıldığına değinen Karahan, bu benzetmenin kendilerini de mutlu ettiğini belirtti.

"Ters evde röveşata yapsın"

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor karşılaşması için Fenerbahçe'nin 12 Aralık’ta Antalya'ya geleceğini işaret eden Karahan, Sow'u bu maç öncesinde ters eve davet ettiklerini kaydetti.

Galatasaraylı olduğunu dile getiren Karahan, “Ters eve Sow'un röveşata ile attığı golün bir fotoğrafını asabilirim. Galatasaraylıyım ama Sow'u ters evimizde misafir etmek isterim. Sow, burada kendisini evinde gibi hissedecektir. Ters evde de röveşata yapabilecek mi diye de merak ediyorum. İnşallah davetimiz olumlu olur ve bizi ziyaret eder" dedi.

İsa Akar

ANTALYA