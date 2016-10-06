Fenerbahçeli futbolcular Jose Fernando, Josef de Souza ve basketbolcular Melih Mahmutoğlu, Bogdan Bogdanovic ile Luigi Datome, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Önder Fırat ile birlikte Airshow 2016’daki Borajet standını ve sergilenen Fenerbahçe-Borajet uçağını ziyaret etti.

Ulaşım sponsorları olan Borajet’in stadında olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Önder Fırat, “Onlar bize her türlü destek veriyor. Biz de onlara destek vermek için buradayız. Borajet’ten çok mutluyuz. Dün akşam Cumhurbaşkanımızdan, Cumhurbaşkanlığı kupamızı aldık. Bu uçakla evimize döndük” dedi.

Mahmutoğlu: "Kupayı kazandığımız için mutluyuz"

Anadolu Efes'i mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandıklarını için mutlu olduklarını söyleyen Melih, “Borajet ailesine ve kulübümüze teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Sezona harika başladıklarını ifade eden Datome, “Sezonun daha başındayız. Yeni yeni başlıyoruz. Avrupa ve lig mücadelemiz bizi bekliyor” şeklinde konuştu.

Bogdan Bogdanovic ise, “Takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sezona kupa ile başlamak harika bir his. Takım arkadaşlarımla beraber harika bir iş çıkardık. Böyle güzel bir uçağa bize verdikleri için Bora Jet’e de teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Josef de Souza: "Bu sezon daha fazla katkı vermek için kafama koydum"

Bu seneki performansını değerlendiren Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, “Geçtiğimiz sezonda Vitor Pereira da hücuma katılmamı istiyordu. Bu sezon şöyle bir farklılık oldu; sezon başında daha çok gol atmalı, asist yapmalı ve takımıma daha çok katkı vermeliyim diye kafama koydum. Bu zamana kadar iyi başladı. Bundan sonra daha fazla katkı vermek istiyorum” açıklamasını yaptı.

Fernandao: "En iyi şekilde takımıma katılmak istiyorum"

Milli takım arasının kendileri için fırsat olduğunu vurgulayan Fernandao, “Güzel bir zamanda geldi. Burada kalan arkadaşlarımızla iyi bir süreç geçiriyoruz. Ligin kalan kısmına iyi bir şekilde hazırlanmak istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Arayı çok iyi bir şekilde kullanarak yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Sakatlığı hakkında da açıklamalarda bulunan Fernandao, “Bir MR daha çekileceğim. Kendimi iyi hissediyorum. En iyi şekilde takımıma katılmak istiyorum. Hızlı bir şekilde takıma dönmek istiyorum” diye konuştu.

Oğuzhan Ort