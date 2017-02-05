Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli taraftarlar Vodafone Arena'ya giriş yaptı.

Yaklaşık 30 otobüs saat 17.00 sularında Kadıköy'den hareket eden Fenerbahçe taraftarı 1 saatlik yolculuğun ardından maçın oynanacağı Vodafone Arena'ya giriş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri alınan giriş sırasında taraftarlar didik didik arandı.

Fenerbahçeli taraftarları Beşiktaş'a getiren otobüslerin bir çoğunun canlarının kırık olduğu da gözlendi.