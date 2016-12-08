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Fenerbahçeli taraftarlara üst düzey önlem

UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nda Hollanda’da oynanacak Feyenoord - Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçeli taraftarlara üst düzey önlem

08 Aralık 2016 19:33

Feyenoord - Fenerbahçe mücadelesini izlemek için Türkiye’den Amsterdam’a gelen ve trenle Roterdam’a gitmek isteyen sarı-lacivertli taraftarlar, polis tarafından durdurularak güvenlik kortejine alındı. Güvenlik güçleri Fenerbahçeli taraftarların otobüslerle kortej eşliğinde stada getirileceğini açıkladı.

Üç yıl önce Feyenoord - Beşiktaş maçında çıkan olaylarda çok sayıda taraftarın yaralanmasından dolayı güvenlik güçlerinin böyle bir önlem aldığı bildirildi.

Öte yandan Avrupa’nın farklı ülkelerinden mücadeleyi izlemek için Hollanda’ya gelen Fenerbahçeli taraftarlar bilet bulmakta zorlandı. Karaborsaya düşen biletlerin 400 ile 500 Euro arasında alıcı bulduğu gözlendi.


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