Diğer
Kategoriler

Fenerbahçeli taraftarlardan Mersin'deki bombalı saldırı yerine karanfil

Mersin Fenerbahçeliler taraftar topluluğu, 17 Ekim'de polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırı yerine derbi maçı öncesi karanfiller koydu.

Fenerbahçeli taraftarlardan Mersindeki bombalı saldırı yerine karanfil

22 Ekim 2017 20:34

Mersin'de 17 Ekim'de saat 17.20 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi Dikenliyol Kavşağı'nda emniyet müdürlüğüne ait servis aracının geçişi sırasında yol kenarındaki bir mobilete konulan bomba uzaktan kumandayla patlatılmış, olayda 17 kişi yaralanmıştı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.

Olayın ardından 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Bugünde Mersin Fenerbahçeliler taraftar topluluğu, saldırı yerine gelerek, karanfiller bıraktı. Yaklaşık 20 taraftar saldırın gerçekleştiği yolun kenarındaki parkın kaldırımına tek tek karanfilleri koyarak, terörü lanetledi. Taraftarlar adına açıklamalarda bulunan Emre Yunkuş, "17 Ekim tarihinde maalesef polislerimize yönelik hain terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırıda polis ve sivil vatandaşlarımız yaralanmıştır. Hepsine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Terör saldırısı nereden gelirse gelsin, kim yaparsa yapsın kınıyoruz, lanetliyoruz. O yüzden patlamaya tepki göstermek için karanfiller bırakıyoruz" dedi. 

Koray Ünlü
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç