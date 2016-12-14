UEFA Avrupa Ligi'nde L Grubu'nu lider olarak tamamlayıp bir üst tura çıkma başarısı gösteren ve Avrupa’da Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ile tarih yazan Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda oynayacağı maç için Kırklareli’ne geldi. Bugün Spor Toto 2. Lig Kırmızı grup temsilcisi Kırklarelispor ile karşılaşacak olan Osmanlıspor’un kamp yaptığı otele Kırklareli Fenerbahçeliler Derneği üyesi taraftarları Ankara ekibini ziyaret ederek Avrupa’da başarı dileklerinde bulundu. Teknik Direktör Akçay ile sohbet eden taraftarlar, Avrupa’da yakalanan bu büyük başarı dolayısıyla Osmanlıspor’u tebrik ederek, üst turdaki rakipleri Olympiakos maçında da Osmanlıspor'a başarılar dilediler.

Osmanlıspor Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay da, Fenerbahçeli taraftarların bu sürpriz ziyaretinden dolayı büyük onur duyduğunu ve burada bir kez daha sporun dostluk kardeşlik olduğunun gösterildiğini belirtti.