Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bekliyor. Takımı uğurlamak için tesislerin önünde saatler öncesinden beklemeye başlayan taraftarlar, tezahüratlarda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, her zaman takımlarının yanında olduklarını belirterek, skor tahmininde bulunmayı da ihmal etmedi ve 3-0 galip geleceklerini ifade etti.

Minik bir taraftar ise, takımını uğurlamaya geldiğini ve kazanacaklarını söyledi.

