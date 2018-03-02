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Fenerbahçeli yöneticiden olay paylaşım

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif, olaylı derbi sonrası Beşiktaşlı futbolcu Quaresma’ya hakaret bulunan bir içeriği profilinde paylaştı.

Fenerbahçeli yöneticiden olay paylaşım

02 Mart 2018 10:33

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan gergin derbinin yankıları sürüyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif, sosyal medya hesabında mücadelede kırmızı kart ile oyun dışı kalan Quaresma hakkında hakaret içeren bir paylaşımı tekrar paylaştı.

Gergin geçen Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli yönetici, "Kalabalıkta yumruk sallayıp sonra kalabalığın arkasına saklanıp 'tutmayın beni' ayaklarına yatan korkak tavuk... Bırakın futbolcu demeye, erkek demeye bin şahit lazım" ifadelerinin ve Portekizli futbolcunun fotoğrafının yer aldığı paylaşımı profilinde tekrar paylaştı.

Ricardo Quaresma, Fenerbahçe ile 2-2 sonuçlanan derbi mücadelesinin 76. dakikasında Brezilyalı oyuncu Josef de Souza’ya yaptığı müdahale sonucunda oyun dışı kalmıştı. 

Bora Akyol

 

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