Fenerbahçeli yöneticiler Gustavo Gomez için Milano'da

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımda Hukuk İşleri ve Dış İlişkiler Sorumlusu Şekip Mosturoğlu ve İdari Menajer Hasan Çetinkaya, Gustavo Gomez transferini bitirmek üzere Milan kulüp binasına gitti. İkilinin 24 yaşındaki Paraguaylı futbolcunun transferini bitirmek üzere Milan yöneticileri ile bir araya gelecek.

Öte yandan Milan'a yakın kaynaklarda Fenerbahçe'nin Gomez'in yanı sıra Jose Sosa için de teklifte bulunacağı ifade edildi. Şekip Mosturoğlu ve Hasan Çetinkaya, kulüp binasına girerken görüntülendi.