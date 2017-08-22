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Fenerbahçeli yöneticiler Gustavo Gomez için Milano'da

Fenerbahçeli yöneticiler Milan'ın savunma oyuncularından Gustavo Gomez'in transferi için Milano ekibinin kulüp binasına gitti.

Fenerbahçeli yöneticiler Gustavo Gomez için Milanoda

22 Ağustos 2017 17:05
Fenerbahçeli yöneticiler Gustavo Gomez için Milano'da - Tıkla İzle

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımda Hukuk İşleri ve Dış İlişkiler Sorumlusu Şekip Mosturoğlu ve İdari Menajer Hasan Çetinkaya, Gustavo Gomez transferini bitirmek üzere Milan kulüp binasına gitti. İkilinin 24 yaşındaki Paraguaylı futbolcunun transferini bitirmek üzere Milan yöneticileri ile bir araya gelecek.

Öte yandan Milan'a yakın kaynaklarda Fenerbahçe'nin Gomez'in yanı sıra Jose Sosa için de teklifte bulunacağı ifade edildi. Şekip Mosturoğlu ve Hasan Çetinkaya, kulüp binasına girerken görüntülendi. 

Etiketler: fenerbahçe, Gustavo Gomez


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