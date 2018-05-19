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Fenerbahçeliler basketbol heyecanını dev ekranda yaşadı

Fenerbahçe taraftarları basketbol heyecanını Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde kurulan dev ekranda yaşadı.

Fenerbahçeliler basketbol heyecanını dev ekranda yaşadı

19 Mayıs 2018 16:19

THY Avrupa Ligi'nde dörtlü final turunun ilk maçında Fenerbahçe Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını 76-67 mağlup ederek kupada üst üste 3'üncü kez finale yükselmeyi başardı. Bozüyük'teki Fenerbahçe taraftarları da kupa maçı heyecanını dev ekranda izlemenin keyfini yaşadı. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın talimatı ile gerçekleştirilen organizasyonda taraftarlar, Başkan Bakıcı'ya dev ekranda sunulan maç keyfi için teşekkür etti.
Mücadelede sarı lacivertli ekipte karşılaşmaya damga vuran isim 12'si son periyotta olmak üzere 19 sayı atan Ali Muhammed oldu. Maçın diğer yıldızı ise, 16 sayı ve 3 blokla oynayan Luigi Datome olurken Fenerbahçe, Litvanya ekibini mağlup etmeyi başardı. Sarı kanaryalar bu sonuçla, üst üste 4'üncü kez katıldığı Dörtlü Final organizasyonunda üst üste 3'üncü kez finale yükselmeyi başardı.  

 

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