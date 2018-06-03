Fenerbahçe'nin 33. başkanı Ali Koç oldu

Fenerbahçe'de 20 yıl sonra Aziz Yıldırım devri kapandı. Başkan Adayı Ali Koç, kullanılan oyların neredeyse yüzde 75'ini alarak sarı-lacivertli camianın yeni başkanı oldu. Kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 90'ını alan Ali Koç, Başkan Aziz Yıldırım'a büyük üstünlük kurarak sarı-lacivertli kulübün patronu oldu. Aziz Yıldırım 4 bin 646 oy aldı.

Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesinde ise şu isimler bulunuyor:

Asil üyeler:

Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan.

Yedek üyeler:

Belgin Aral, Alper Pirşen, Ozan Korman Tarman, Metin Sipahioğlu, Selahattin Baki, Muhittin İlker Dinçay, Esra Nazlı Ercan.