UEFA Avrupa Ligi karşılaşması için İngiltere'ye giden Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak ön camının çatlaması nedeniyle öğlen saatlerinde Budapeşte'ye zorunlu iniş yapmıştı. Kafilenin bugün saat saat 18.45 gibi Budapeşte'den Manchester'a hareket etmesinden dolayı sarı-lacivertli takımın antrenmanın iptal edildiği açıklandı. Teknik Direktör Dick Advocaat'ın düzenleyeceği basın toplantısının ise saat 23.00 civarında olacağı belirtildi.

Şakir Fakılı'ya teşekkür

Öte yandan sarı-lacivertli kulüp, Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı'ya teşekkür mesajı yayınladı. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün 11.00'de gerçekleşen Manchester yolculuğumuz esnasında, kafilemizi taşıyan uçağın kokpit camı çatlamış ve Budapeşte Havalimanı'na güvenli olarak acil iniş gerçekleştirilmiştir.

Kafilemizde endişe verici bir durum bulunmamış, resmi havayolu sponsorumuz Borajet tarafından yönlendirilen yeni bir uçak ile Manchester yolculuğumuz devam etmiştir.

Yaşanan gelişmeler üzerine kafilemizle ve camiamızla geçmiş olsun dileklerini paylaşan başta Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı olmak üzere kulüplerimize hassasiyetleri için teşekkürlerimizi iletir, Budapeşte'de bizlere her konuda yardımcı olan Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçimiz Sayın Şakir Fakılı'ya şükranlarımızı sunarız" denildi.