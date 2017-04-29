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Fenerbahçe’nin borcu 418 milyon 878 bin 868 TL

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşen Yüksek Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısı’nda sarı-lacivertli kulübün borcu açıklandı. Fenerbahçe’nin borcu 418 milyon 878 bin 878 TL olarak açıklandı.

Fenerbahçenin borcu 418 milyon 878 bin 868 TL

29 Nisan 2017 11:11

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nun Nisan Ayı Olağan Toplantısı’nda Fenerbahçe’nin borcu açıklandı. Kalamış’ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda Denetleme Kurulu Üyesi İlhan Aydoğdu, denetim kurulu raporunu okudu.

Kulübün mali yapısıyla ilgili bilgiler veren Aydoğdu, alacak ve borçları da açıkladı. Fenerbahçe’nin toplam alacağı 15 milyon 522 bin 118 TL olarak açıklanırken, toplam borcun ise 418 milyon 878 bin 868 TL olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli kulübün toplam borç-alacak farkı ise 403 milyon 326 bin 750 TL. Bu borcun toplam döviz olarak karşılığı ise 110 milyon 846 bin 685 Dolar olduğu belirtildi. 

Bozhan Memiş
 

Etiketler: fenerbahçe, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri


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