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Fenerbahçe'nin 'Elmas'ına milli davet

Fenerbahçe'nin sözleşme imzalamak için FIFA'nın kararını beklediği genç oyuncu Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.

Fenerbahçenin Elmasına milli davet

21 Ağustos 2017 17:31

Sarı-lacivertli takımın henüz 17 yaşındaki yeni yeteneği Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı'nın İsrail ve Arnavutluk ile oynayacağı maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Kanarya, genç yetenek ile anlaşmaya varmış ancak oyucunun 18 yaşından küçük olması nedeniyle imza için FIFA'nın kararını bekliyordu.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 5. sırada yer alan Makedonya, 2 Eylül'de deplasmanda İsrail, 5 Eylül'de ise evinde Arnavutluk ile karşılaşacak.

Makedonya Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: David Mitov Nilsson (Norrköping), Stole Dimitrievski (Gimnastic), Dejan Iliev (Arsenal)

Defans: Kire Ristevski (Vasas), Stefan Ristovski (Sporting Lizbon), Kristijan Toshevski (Pelister), Gjoko Zajkov (Charleroi), Visar Musliu (Vardar), Darko Velkovski (Vardar)

Orta saha: Ferhan Hasani (Shkendija), Stefan Spirovski (Vardar), Ezgjan Alioski (Leeds United), Boban Nikolov (Vardar), Enis Bardhi (Levante), Ljupco Doriev (Akademija Pandev), David Babunski (Yokohama), Nikola Gjorgjev (Twente), Eljif Elmas (Fenerbahçe)

Forvet: Ilija Nestorovski (Palermo), Goran Pandev (Genoa), Aleksandar Trajkovski (Palermo), Marjan Radeski (Shkendija), Ivan Trickovski (AEK Larnaca) 

Etiketler: Eljif Elmas, Makedonya


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