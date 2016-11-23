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Fenerbahçe'nin eski ismi amatör ligde oynuyor

Kariyerinde Süper Lig'de de forma giyen Ordu Fatsalı futbolcu Niyazi Hüseyinoğlu (39), amatör futbol kulüplerinden Yaşamspor’da futbol hayatını sürdürüyor.

Fenerbahçenin eski ismi amatör ligde oynuyor

23 Kasım 2016 11:17

Bir dönem Fenerbahçe’de Aykut Kocaman, Tanju Çolak, Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Engin İpekoğlu, İsmail Kartal ve Semih Yuvakuran, yabancı futbolcular Gerson, Novak ve Atkinson’un oynadığı dönemde PAF takımdan çağrılarak idmanlara çıkan ve daha sonra yine o dönemde Süper Lig’de Malatyaspor ve İstanbulspor’da forma giyen Fatsalı Niyazi Hüseyinoğlu, şimdi 39. yaşında Ordu 1. Amatör Küme takımlarından Yaşamspor’da forma giyiyor.

Yaşamspor’da çıktığı ilk maçında ilerleyen yaşına rağmen eskiyi aratmayan bir performans sergileyen başarılı stoper Niyazi Hüseyinoğlu, “Ben futboldan uzun süre uzak bulundum ancak memleketim Fatsa’da Yaşamspor’un Başkanı Mehmet Kocatürk’ün, ‘gel bizim takımda ağabeylik yap, senin sahada olman yeter’ demesini kıramadım” dedi.

Hüseyinoğlu, "Birçok önemli futbol kulübünde oynadım ve yaşımın gelmesi ile birlikte futbolu bıraktım. Sonradan memleketime döndüm ve şimdi ise bana gelen teklifi değerlendirdim ve futbol hayatımı sürdürmeye davam ediyorum" diye konuştu.  

Ahmet Altay

Etiketler: fenerbahçe, Ordu Fatsalı futbolcu Niyazi Hüseyinoğlu


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