Fenerbahçe'nin genç yıldızı Manisa BBSK'de

Spor Toto 3. Lig'deki temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu genç bir yıldızla daha güçlendirdi. Yeşil-beyazlı ekip Fenerbahçe U21 Takımı'ndan Çağrı Giritlioğlu'nu renklerine bağladı. İmza törenine Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan'da katılırken, sol kanatta görev yapan 21 yaşındaki genç oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağlandı. Yeni transferleri Çağrı'nın, genç olmasına rağmen Fenerbahçe'nin alt yapısında önemli tecrübeler edindiğine dikkat çeken Kulüp Başkanı Aktan, "Çağrı kardeşimiz bir süredir takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Teknik ekibimizin de oluruyla kadromuza dahil ettik. Genç ve yetenekli bir oyuncuyu bünyemize kazandırdığımız için mutluyuz. Kendisinden uzun yıllar faydalanmak istiyoruz. İnşallah burada yeteneklerini sahaya yansıtmaya devam edecek ve kulübümüze önemli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

Hedefleri olan bir takıma gelmenin heyecanını yaşadığını dile getiren yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi Çağrı Giritlioğlu ise, "Kulübümün ileriki süreçte büyük hedefleri olduğunu biliyorum. Bende bu hedefin bir parçası olduğum için mutluyum. Benden beklentilerin de oldukça fazla olduğunun farkındayım. Bana olan bu güveni boşa çıkarmayacağımın sözünü veriyorum. Takımıma sağlayacağım katkıyla sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağımızdan eminim. Transferimde emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Sol bek ve sol açık mevkilerinde görev yapan Çağrı Giritlioğlu, Fenerbahçe U21 takımında 2016-2017 sezonunda 28 maça çıktı. Bu maçların 23'ünde sahaya ilk on birde çıkan genç yıldız, 6 gol atmayı başardı.