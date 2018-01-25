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Fenerbahçe’nin Gomez ısrarı

Fenerbahçe’nin bu sezon başında kadrosuna katmak isteyip de bir türlü anlaşamadığı Gustavo Gomez için ısrarı sürüyor.

Fenerbahçenin Gomez ısrarı

25 Ocak 2018 08:50

Milan’ın başarılı savunma oyuncusu Gustavo Gomez için Fenerbahçe’nin ısrarı sürüyor. Stoper, sol bek ve sağ bek mevkilerinde görev yapabilen ve çok yönlü bir oyuncu olan Gomez’in hala sarı-lacivertlilerin radarında olduğu iddia edildi. İtalyan gazetecilere göre Fenerbahçe’nin Gomez transferi için Milan’a temsilciler gönderdiği ve hatta anlaşmak üzere olduğu iddia edilenler arasında. Paraguaylı oyuncunun çok yönlü oynayabilmesinden dolayı sarı-lacivertlilerin transferde ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Bu sezon Milan Formasıyla sadece UEFA Avrupa Ligi’nde Austria Wien karşısında sadece 10 dakika forma şansı bulan Gustavo Gomez’in devre arası transfer döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

Ozan Buğra Koşar

Etiketler: fenerbahçe, gomez

 

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