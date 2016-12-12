Krasnodar, Rusya Premier Ligi'ni geçtiğimiz sezon 56 puanla 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Turnuvaya 3. ön eleme turundan dahil olan Rus ekibi, bu turda Malta takımlarından Birkirkara'yı 3-0 ve 3-1 ile rahat geçti. Play-off turunda Arnavutluk takımı Partizani Tirana ile eşleşen Krasnodar, 4-0 gibi farklı bir skorla kazandığı ilk maçın ardından rakibi ile 0-0 berabere kalarak gruplara kalma başarısı gösterdi.

I Grubu'nu 2. tamamladı

Krasnodar, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Schalke 04, Nice ve Salzburg ile mücadele etti. Salzburg'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek gruba galibiyetle başlayan Rus ekibi, ikinci maçında da evinde Nice'i 5-2'lik skorla geçti. Krasnodar, ardından Schalke 04'e 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup oldu. Salzburg ile oynanan ikinci maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan Rus temsilcisi, son maçında ise Nice'e deplasmanda 2-1 yenildi.

İkili averajla üst turda

I Grubu'nda oynanan maçların ardından Alman ekibi Schalke, 15 puanla lider oldu. Salzburg ve Krasnodar 7'şer puana sahip olurken, ikili averajda rakibinden üstün olan Rus ekibi Son 32 Turu'na adını yazdıran taraf oldu.

Ligde 5. sırada

Krasnodar, 17 haftası geride kalan Rusya liginde ise topladığı 28 puanla 5. sırada yer alıyor. Krasnodar bu periyotta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

İç saha istatistikleri dikkat çekiyor

Krasnodar'ın evinde oynadığı maçlarda ortaya koyduğu performans dikkat çekiyor. Ligde geride kalan 17 haftada evinde 10 maça çıkan Krasnodar, bu maçların 7'sini kazanırken sadece 1 kez mağlup oldu. 2 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

6. haftada teknik adam değişikliği

Krasnodar, sezona Oleg Kononov yönetiminde başlarken, henüz 6. haftada 50 yaşındaki teknik adam ile yollar ayrıldı. 7. haftadan itibaren ise takımı Yardımcı Antrenör Igor Shalimov çalıştırmaya başladı. Shalimov yönetimindeki Krasnodar ligde sadece 1 mağlubiyet alırken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise aynı başarılı performansı gösteremedi.

Joazinho'ya dikkat

Rus temsilcisinin kadrosunda en çok dikkat çeken oyuncu Brezilyalı Joazinho. Sol kanatta görev yapan Joazinho, 10 milyon Euro'luk değeriyle takımın en pahalı futbolcusu konumunda yer alıyor.

Krasnodar, iç saha maçlarını 28 bin seyirci kapasiteli Kuban Stadı'nda oynuyor. Fenerbahçe ile Krasnodar arasındaki ilk maç 16 Şubat'ta Rusya'da, ikinci maç ise 22 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

Sabri Kalkar