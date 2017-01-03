Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Fenerbahçe’nin rakipleri Go Ahead Eagles ve Partizan

Fenerbahçe’nin rakipleri Go Ahead Eagles ve Partizan

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya’da gerçekleştirecek olan Fenerbahçe’nin maç programı belli oldu. Sarı-lacivertliler Go Ahead Eagles ve Partizan’la hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçenin rakipleri Go Ahead Eagles ve Partizan

03 Ocak 2017 16:12

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını 31 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da gerçekleştirecek. 6-12 Ocak tarihleri arasında Antalya’da kamp yapacak olan sarı-lacivertlilerin hazırlık maçı programı da belli oldu. Hollanda Ligi’nin son sırasında bulunan Go Ahead Eagles ile 8 Ocak Pazar günü saat 19.00’da Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, 11 Ocak Çarşamba günü de Sırbistan Ligi’nde zirve mücadelesi veren Partizan’la karşı karşıya gelecek. Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda oynanacak olan bu karşılaşma ise saat 20.00’de başlayacak. Sarı-lacivertliler, Partizan maçının ardından 12 Ocak’ta İstanbul’a dönecek.

Etiketler: fenerbahçe


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç