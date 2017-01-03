Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını 31 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da gerçekleştirecek. 6-12 Ocak tarihleri arasında Antalya’da kamp yapacak olan sarı-lacivertlilerin hazırlık maçı programı da belli oldu. Hollanda Ligi’nin son sırasında bulunan Go Ahead Eagles ile 8 Ocak Pazar günü saat 19.00’da Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, 11 Ocak Çarşamba günü de Sırbistan Ligi’nde zirve mücadelesi veren Partizan’la karşı karşıya gelecek. Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda oynanacak olan bu karşılaşma ise saat 20.00’de başlayacak. Sarı-lacivertliler, Partizan maçının ardından 12 Ocak’ta İstanbul’a dönecek.