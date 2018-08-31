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Fenerbahçe'nin rakipleri KİM OLDU? Fenerbahçe UEFA kura SONUÇLARI (31 Ağustos UEFA kura sonuçları)

Fenerbahçe'nin rakipleri KİM OLDU? Fenerbahçe UEFA kura SONUÇLARI (31 Ağustos UEFA kura sonuçları) UEFA Avrupa Ligi’nde gruplardaki eşleşmeler Monaco’da çekilen kuralar ile belli oldu. Kura çekimleri sonunda yapıldı. Fenerbahçe camiası oldukça heyecanlı. İşte UEFA kura çekilişi ile ilgili tüm detaylar...

Fenerbahçenin rakipleri KİM OLDU? Fenerbahçe UEFA kura SONUÇLARI (31 Ağustos UEFA kura sonuçları)

31 Ağustos 2018 15:01

Fenerbahçe'nin rakipleri KİM OLDU? Fenerbahçe UEFA kura sonuçları (31 Ağustos UEFA kura sonuçları) UEFA Avrupa Ligi’nde gruplardaki eşleşmeler Monaco’da çekilecek olan kuralar ile belli olacak. Kura çekimlerine az bir zaman kaldı. Fenerbahçe camiası oldukça heyecanlı. İşte UEFA kura çekilişi ile ilgili tüm detaylar...

​Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri bugün çekilen kura çekiminin ardından belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 kura çekimi bugün Fransa'da gerçekleşti. 14:00'da çekilen kura şöyle:

Fenerbahçe, D Grubu'nda Anderlecht, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava ile eşleşti. 

İşte temsilcilerimizin yer aldığı torbalar ve muhtemel rakipleri;

İŞTE FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ​

1. Torba: Sevilla, Arsenal, Chelsea, Zenit, Bayer Leverkusen, Dynamo Kiev, Salzburg, Olympiakos, Villarreal, Anderlecht, Lazio

2. Torba: Sporting Lizbon, Ludogorets, København, Marsilya, Celtic, PAOK, AC Milan, Genk, Krasnodar, Astana, Rapid Wien

3. Torba: Real Betis, Qarabağ, BATE Borisov, Dinamo Zagreb, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Malmö, Spartak Moskva, Standard Liège, Zürich, Bordeaux, Rennes,

4. Torba: Apollon, Rosenborg, Vorskla Poltava, Slavia Praha, Akhisar Belediyespor, Jablonec, AEK Larnaca, Vidi, Rangers, Dudelange, Spartak Trnava, Sarpsborg

 

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