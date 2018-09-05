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Fenerbahçe'nin UEFA listesi açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA listesi açıklandı
Fenerbahçe'nin UEFA listesi açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu açıklandı. Soldado, Berke, Kameni, Dirar, Mehmet Ekici, Ferdi ve Tolga Ciğerci kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli takımda 7 futbolcu listeye yazılmadı. Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği liste şu şekilde:

Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli, Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathie Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Elif Elmas, İslam Slimani, Michale Frey, Andre Ayew.  

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