Fenerbahçe'nin UEFA listesi açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli takımda 7 futbolcu listeye yazılmadı. Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği liste şu şekilde:

Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli, Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathie Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Elif Elmas, İslam Slimani, Michale Frey, Andre Ayew.