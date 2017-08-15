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Fenerbahçe'nin Vardar programı belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda deplasmanda karşılaşacağı Vardar maçının programı belli oldu.

Fenerbahçenin Vardar programı belli oldu

15 Ağustos 2017 12:20

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Makedonya'nın Vardar takımıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin programı belli oldu. Sarı-lacivertliler yarın sabah saat 12.00'de Sabiha Gökçen'den kalkacak olan özel uçakla Makedonya'ya hareket edecek. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve 1 futbolcu yerel saatle saat 18.30'da karşılaşmanın oynanacağı II. Filip Arena Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Aykut Kocaman'ın basın toplantısının ardından Fenerbahçe saat 19.00'da karşılaşma öncesindeki son antrenmanını yapacak. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Makedonya temsilcisi Vardar ise saat 20.30'da yine ilk 15 dakikası basına açık şekilde Vardar Antrenman Merkezinde yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Vardar Teknik Direktörü Goce Sedloski'nin basın toplantısı ise saat 20.00'de II. Filip Arena Stadyumu’nda gerçekleşecek. Basın toplantısına 1 de futbolcu katılacak. 

Etiketler: fenerbahçe, vardar


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