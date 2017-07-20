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Fenerbahçe'nin yeni transferi Isla, İstanbul'da

Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Şili'li sağ bek Mauricio Isla, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçenin yeni transferi Isla, İstanbulda

20 Temmuz 2017 00:26
Fenerbahçe'nin yeni transferi Isla, İstanbul'da - Tıkla İzle

Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda kadrosuna Şilili yıldız oyuncu Mauricio Isla'yı katmaya hazırlanıyor. Isla görüşmeleri sürdürmek için Atatürk Havaalanı'ndan İstanbul'a iniş yaptı. 29 yaşındaki futbolcuyu karşılamaya birçok sarı-lacivertli taraftarda geldi. Isla'yı karşılamaya ayrıca İdari Menajer Hasan Çetinkaya geldi. Taraftarlar, Isla'ya tezahüratlarda bulunurken, yıldız oyuncu havaalanından çıkarken, zor anlar yaşadı. Şilili sağ bek daha sonra özel araçla havaalanından ayrıldı.

Isla'nın bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
 

Oğuzhan Ort - Bora Akyol
 


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