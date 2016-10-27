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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Sandrine Gruda İstanbul’a geldi.

Fenerbahçenin yeni transferi İstanbulda

27 Ekim 2016 23:22

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Sandrine Gruda transfer akşam saatlerinde Paris’ten kalkan tarifeli uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi. Fenerbahçe'nin yeni sezon için kadrosuna kattığı Sandrine Gruda geçtiğimiz sezon, Rusya’nın UMMC Ekaterinburg takımında forma giymişti.

Havalimanında Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı yetkilileri tarafından karşılanan Sandrine Gruda, Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu. Gruda, “Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Takımıma faydalı olmak için elimden gelen gayreti göstereceğim. En iyi şekilde mücadele edeceğim” dedi.

Fenerbahçe’ye şampiyonluk yaşamak için geldiğini ifade eden Gruda, “WNBA’de yaşadığım şampiyonluğu Fenerbahçe formasıyla da yaşamak istiyorum. Buraya şampiyon olmaya geldim. Bütün kupaları kazanmak istiyorum. Asıl amacım şampiyon olmak” şeklinde konuştu. 

Etiketler: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Sandrine Gruda, yeni transfer


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