Yoğun bir ilginin olduğu okulda yetişen minik kanaryalar geleceğin yıldızları olabilmek için Fenerbahçe altyapı seçmelerine katılmaya hazırlanıyor. Bursa Nilüfer Fenerbahçe Futbol Okulu Koordinatörü Etem Gürbulak, “Çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Öğrencilerin kişisel gelişimine büyük önem veriyoruz. Aynı zamanda yapmış olduğumuz çeşitli etkinliklerle, öğrencilerin sadece futbol değil, sosyal hayata ve öz güvenlerini ortaya koyan sağlam karakterli bir kişilik yapısının kazanılmasına katkı sağlamaktayız. Asıl amacımız dürüst ve ahlaklı, ülkesini seven, üretime katkı sağlayan insan eğitimi" dedi.

Burak Türker

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