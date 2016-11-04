İngiliz basını, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu dördüncü maçında evinde Manchester United’ı 2-1 mağlup etmesini manşetlerine taşıdı. Gazetelerde genel olarak Fenerbahçe’nin galibiyetine ve oyununa övgüler yazılırken, Manchester United'ı ise ağır bir şekilde eleştirdiler.
İşte o gazete manşetleri:
THE SUN: Mourinho'nun yıldızları İstanbul'da uyudu. 'Gırtlakçı' oyuncular eve mağlup dönüyor
DAILY TELEGRAPH: Mourinho, artık oyuncuları için gözyaşı dökecek noktaya geldi.
MIRROR: İstanbul'da Mourinho, oyuncularına fena köpürdü ama sahada rakibin ümüğünü sıkan oyuncuları vardı.
DAILY MAIL: Mourinho dostça bir maç oynadıklarını söylüyor. Önündeki kızgın boğayı bile görmemiş.
DAILY EXPRESS: Mourinho'nun adamları estetik bir rövaşatayla çöktü. Bu son darbe sonrası nasıl ayağa kalkacaklar? Yaz dönemindeki hazırlık maçlarındaki gibi oynadılar.
DAILY STAR: 'Gırtlakçı' Manchester'ın çöken yıldızları. Zlatan rakibine futbol yerine dövüş sanatlarını gösterdi.
METRO: Mourinho'nun öğrencileri bu kez Türkiye'de kaybetti.
I SPORTS: İstanbul'da dün gece sadece maçı kaybetmedi Avrupa umutları da boğuldu.