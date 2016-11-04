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Fenerbahçe’nin zaferi İngiltere manşetlerinde

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçında Manchester United’ı 2-1 mağlup etmesi İngiliz basınında geniş yankı buldu. Gazetelerde sarı-lacivertlilerden övgü ile bahsetti.

Fenerbahçenin zaferi İngiltere manşetlerinde

04 Kasım 2016 12:37

İngiliz basını, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu dördüncü maçında evinde Manchester United’ı 2-1 mağlup etmesini manşetlerine taşıdı. Gazetelerde genel olarak Fenerbahçe’nin galibiyetine ve oyununa övgüler yazılırken, Manchester United'ı ise ağır bir şekilde eleştirdiler.
İşte o gazete manşetleri:

THE SUN: Mourinho'nun yıldızları İstanbul'da uyudu. 'Gırtlakçı' oyuncular eve mağlup dönüyor

DAILY TELEGRAPH: Mourinho, artık oyuncuları için gözyaşı dökecek noktaya geldi.

MIRROR: İstanbul'da Mourinho, oyuncularına fena köpürdü ama sahada rakibin ümüğünü sıkan oyuncuları vardı.

DAILY MAIL: Mourinho dostça bir maç oynadıklarını söylüyor. Önündeki kızgın boğayı bile görmemiş.

DAILY EXPRESS: Mourinho'nun adamları estetik bir rövaşatayla çöktü. Bu son darbe sonrası nasıl ayağa kalkacaklar? Yaz dönemindeki hazırlık maçlarındaki gibi oynadılar.

DAILY STAR: 'Gırtlakçı' Manchester'ın çöken yıldızları. Zlatan rakibine futbol yerine dövüş sanatlarını gösterdi.
METRO: Mourinho'nun öğrencileri bu kez Türkiye'de kaybetti.

I SPORTS: İstanbul'da dün gece sadece maçı kaybetmedi Avrupa umutları da boğuldu. 

Etiketler: fenerbahçe, Manchester Unıted


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