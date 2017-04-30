Fenerbahçer Rizespor şifresiz CANLI radyo dinle | FB Rize canlı veren radyo kanalları

Fenerbahçe Rizespor maçını şifresiz ve canlı veren radyo kanalları için doğru adrestesiniz. Spor Toto Süper Lig’in 29. Haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray’ı deplasmanda yenerek moral depolayan Fenerbahçei Şampiyonlar Ligi’ne gidebilmek adına Başakşehir’in Beşiktaş ile karşılaşacağı hafta da kazanarak avantaj yakalamak peşinde. Peki Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçını şifresiz veren radyo kanalları hangileri? Bu önemli mücadele radyospor, lig radyo ve TRT Radyo ekranlarından şifresiz ve canlı olarak dilenebilecek. Fenerbahçe Rizespor maçını canlı dinlemek için haberimizdeki linklere tıklamanız yeterli. İşte tüm detaylar...

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINI CANLI DİNLEMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERE TIKLAYINIZ...

Fenerbahçe ile Rizespor 39. randevuda

Galatasaray deplasmanından galibiyetle dönerek Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Fenerbahçe, düşme potasındaki Rizespor'u konuk ediyor. Daha önce 38 kez karşı karşıya gelen iki ekip yarın saat 16.00'da Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

TT Arena'da ezeli rakibi Galatasaray'ı son dakika golüyle mağlup ederek 2. sıradaki Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe, düşme potasında bulunan Rizespor'u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta zirve yarışındaki Medipol Başakşehir ile 3-3 berabere kalarak rakibine şampiyonluk yolunda büyük bir yara veren Hikmet Karaman'ın ekibi, Fenerbahçe deplasmanında puan arıyor. Yarın saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Ekrem Kan ve Kerem Ersoy da yardımcı hakem olarak görev alacak. Sarı-lacivertlilerde hedef, bu maçı galip tamamlayarak Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçının sonucunu beklemek. Eğer bu maçta Beşiktaş kazanırsa, Fenerbahçe, 2. sırayla arasındaki puan farkını 1'e indirmiş olacak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için iddialı konuma gelcek.

Fenerbahçe üstün

Bugüne dek 38 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 23 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 8 mücadele berabere biterken, Karadeniz ekibi 7 kez galibiyete uzanmayı başardı. Fenerbahçe'nin attığı 78 gole, Rizespor 36 golle yanıt verdi. Kadıköy'de oynanan maçlarda ise Rizespor bugüne dek 2 kez kazanabildi. 3 karşılaşma berabere biterken, Fenerbahçe 12 kez galibiyete uzandı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe deplasmanda 5-1 kazanırken, Rizespor'un güçlü rakibine karşı aldığı son galibiyetin üzerinden 10 yıl geçti. Rizespor, 10 Şubat 2007'de sahasında oynadığı maçı 2-1 kazanırken, o tarihten bu yana oynanan 1 maçta kazanamadı.

Fenerbahçe’nin borcu 418 milyon 878 bin 868 TL

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşen Yüksek Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısı’nda sarı-lacivertli kulübün borcu açıklandı. Fenerbahçe’nin borcu 418 milyon 878 bin 878 TL olarak açıklandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nun Nisan Ayı Olağan Toplantısı’nda Fenerbahçe’nin borcu açıklandı. Kalamış’ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda Denetleme Kurulu Üyesi İlhan Aydoğdu, denetim kurulu raporunu okudu. Kulübün mali yapısıyla ilgili bilgiler veren Aydoğdu, alacak ve borçları da açıkladı. Fenerbahçe’nin toplam alacağı 15 milyon 522 bin 118 TL olarak açıklanırken, toplam borcun ise 418 milyon 878 bin 868 TL olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli kulübün toplam borç-alacak farkı ise 403 milyon 326 bin 750 TL. Bu borcun toplam döviz olarak karşılığı ise 110 milyon 846 bin 685 Dolar olduğu belirtildi.

İstanbullular bugün bu yollara dikkat

İstanbul'da bugün Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş.-Çaykur Rizespor A.Ş. Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

30 Nisan Pazar günü saat 16.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş. Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle saat 13.00’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsü'nden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’ne kadar gelen Güney bağlantı yolu, Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısım), Bağdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi kavşağına kadar olan kısım).

Sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar ise şöyle:

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), D-100 karayolu.

Aziz Yıldırım: “Seneye karşınıza şampiyon olarak çıkacağım”

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Kalamış’taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşti. Başkan Aziz Yıldırım, üyelerin ısrarı üzerine konuşma yaptı. Yıldırım, “Önümüzdeki yıl mali kongreye şampiyon başkan olarak çıkacağım. Bunu yapacağım, söz veriyorum” dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri de burada hazır bulundu. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’ün açılış konuşmasının ardından faaliyet raporları ve denetim kurulu raporları okundu. Üyeler, Başkan Aziz Yıldırım’ın konuşma yapmasını istedi ancak Yıldırım, 'Mali kongrede konuşacağım' diyerek konuşma yapmak istemedi. Üyelerin birçoğunun ısrarı üzerine Yıldırım, konuşma yapmak için kürsüye geldi. “Duymak istediğiniz bir şey varsa sorarsanız cevabını veririm” diyerek sözlerine başlayan Yıldırım, öncelikle Topuk Yaylası’nda alınan 82 dönümlük araziyle ilgili olarak konuştu.

“13 milyon 750 bin TL ödedik”

Topuk Yaylası’nda bulunan tesislerin bütün olarak Fenerbahçe Kulübü’ne kazandırıldığını söyleyen Yıldırım, “Topuk Yaylası'nı 13 milyon 750 bin TL’ye satın aldık. Gölün kenarından bütün mevcut araziyi kaplayan 82 dönüm arazi kulübün tapulu malı olarak kayıtlara geçmiştir. Orada bir salon yapılacak. Kim yapar bilemem ama bir salon yapılacak. Otel de kendisi kadar genişletilecek. 500 kişilik çok amaçlı salon ve ilave tesis olacak. Orada yapılan bütün mallar da tapu için ödenen paranın içinde” diye konuştu. Üyelerden birisi, yapılacak olan salonu Ferit Şahenk’in yapmasını istediğini söyleyince Yıldırım, “Topuk Yaylası’na yapılacak olan salon konferans için basketbol oynamak için değil” diye cevap verdi.

“Fenerbahçe’li iş adamlarına sesleniyorum”

Fenerbahçe’nin şu anda 700 dönüme yakın arazisinin olduğunu söyleyen Yıldırım, “Gebze’de tesisler yapacaktık ancak devlet büyükleriyle son yaptığımız görüşmede Samandıra’da bizim tesislerin karşısında 200 dönüm arazi tahsis edilmesini istedim. Eğer tahsis edilirse üniversitenin ve spor altyapısının tesisleri için bir proje yaptık burada. Fikirtepe’de şu anda altyapılar için kullandığımız 10 dönümlük arazi kentsel dönüşümün içinde kaldı. Belediyenin arazisini 10 yıl uzatmak için başvurduk ve belediye meclisinden geçti. Dosya İçişleri Bakanlığı’na gitti, bazı evraklar istendi ve bunları da gönderdik. Olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Buraya üniversitenin binasını yapmayı düşünüyorum. 5 katlı 20 bin metrekare alanı kapsayan bir üniversite binası yapılacak. Fenerbahçe Üniversitesi’nin ilk binası burada olacak. 20-25 milyon Dolar bir para harcanması gerekiyor ama tabii ki kasada para yok. Bu yüzden Fenerbahçeli hayırsever iş adamlarına buradan sesleniyorum” diyerek Fenerbahçe Üniversitesi’nin yapımı için destek istedi.

“Diğer kulüplerin borcu 500 milyon Dolar’dan fazla”

Hem sportif hem de dernek olarak toplamda 270 milyon Dolar borçları olduğunu söyleyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “Bankalarla konuşmalar yapıyoruz ve bunları 10 yıla yaymak için çalışıyoruz. Gelir kaynakları yarattık ama bunları buradan söyleyemiyorum. Bunlar devreye girerse güzel kaynak olacak. Diğer kulüplerin 500 milyon Dolar’ın üzerinde borçları var. Biz şeffafız hepsini açıklıyoruz. Örtülü bir durum yok. Basketbol takımının bütçesine bir yerde dur diyeceğim. Burada kabul edilmedi ama gidişat iyi değil. Doğuş Grubu’yla bir çalışma yapıyoruz. Yakında duyulur. Yelken Şubesi’ni Doğuş Grubu’na devrettik. Avrupa’dan antrenörler getirdiler. Yelkende 4, 5 yıl içinde gelecek Olimpiyatlar’da Türkiye ve Fenerbahçe’den şampiyon sporcular yetiştirmek üzere hareket ediyorlar. Basketbol Erkek Takımı’nda 26 milyon Euro giderimiz var, 12, 13 milyon Euro da alacağımız var. Şampiyon olurlarsa 30 milyon Euro’ya kadar gidiyor. Bütçe yüksekse iyi sporcularla başarı gelir. Ama bütçe yoksa olmaz. Futbolda karşı takım 100 milyon Euro’ya bir futbolcu alıyor, biz toplam 30 milyon Euro bütçe ayırıyoruz. Maalesef Türkiye’de sponsorluk kavramı, yurt dışına açılma olarak algılandı. Kuruluşlarımız Türk takımlarını desteklemek yerine gidip Avrupa’da sponsorluk yapıyor. Basketbol’da 3 yılda 40 milyon Euro’ya yakın bütçe açığı var” ifadelerini kullandı.

“Mali kongreye şampiyon olarak geleceğim”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat’ın sezon sonunda Hollanda Milli Takımı’nda 1 yıllık bir çalışma yapma niyetinde olduğunu ifade eden Aziz Yıldırım, “Futbolda bu sezon uyum olmadı. Hocamız Hollanda Milli Takımı için teklif aldı. 1 yıllık bir çalıma yapma niyeti var. Ocak ayında kendisinin kalmasını arzu ettik ama sonra dönüp kulüp takımlarında çalışmak istemediğini söyledi. 2-3 hocayla görüşmemiz devam ediyor. Bu hocalarla yaptığımız görüşmeler sonrasında transfer için de görüşmeler yapıyoruz. Mayıs ayında transferleri bitirmiş oluruz. Seneye mali kongrede huzurlarınıza şampiyon olarak geleceğim. Bunu bazı yüzsüzlere karşı yapacağım, size söz veriyorum” açıklamasını yaptı.

“Çelik çomak oynasak şampiyonluğa oynarız”

Türkiye’de son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin tribünleri de olumsuz etkilediğini ifade eden Aziz Yıldırım, “Son basketbol maçında 88 Lira’ya bilet sattık ve zor satıldı. Türkiye’nin şartları bu. Lider takım 25 bin seyirciye oynuyor. 3 Temmuz olaylarının sonrasında Fenerbahçe sadece kadınlar ve çocuklarla 50 bin kişiye oynadı. Türkiye’nin şartları zordur, bunun yanında iyi futbol oynamaması da etkendir. Böyle olunca statlar da dolmuyor. Bu dediğim etkenleri yok etmezsek daha da kötüye gidecek. Moral motivasyon yoksa isterseniz tribünleri bedava yapın fark etmez. İnsanların ekonomik olarak devamlı ödeme yapacak bütçeleri yok. Eskiden futbol takımı vardı, ikinci bir spor dalımız yoktu. Basketbolda 5., 6. oluyorduk. Efes’i ya da Galatasaray’ı yenince seviniyorduk. Şimdi kadın voleybolumuz şampiyonluk maçına çıkıyor. Her gün maç var, her gün iddialıyız. Çelik Çomak oynasak şampiyonluğa oynarız. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak başarılıyız, Fenerbahçe Futbol Kulübü olarak başarısızız. Bu başarısızlığın en büyük sebebi de en başta ben ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu’dur” dedi.

“Lisenin arazisini verecekler”

Son olarak Ülker Stadyumu’nun yanında bulunan Kenan Evren Lisesi’nin arazisiyle ilgili olarak konuşan Aziz Yıldırım, “Bu araziyle ilgili hem cumhurbaşkanı hem başbakanla görüşüp buranın artık bize verilmesini istedim. Geçen galiba Milli Eğitim Bakanı gelmiş ve buranın bize verilmesi konusunda konuşmuş. Seçimler vardı, herhalde bunun geçmesi için beklediler. Arazi için ya para verecekler, ya da araziyi. Ama şu anda para veremeyecekler, büyük ihtimalle araziyi verecekler. Keşke parayı verseler, daha iyi olur” diyerek sözlerini noktaladı.