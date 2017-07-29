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Fenerbahçe’ye ABD’li pivot

Fenerbahçe Doğuş, ABD’li pivot Jason Thompson’u renklerine bağladı.

Fenerbahçeye ABDli pivot

29 Temmuz 2017 22:54

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, uzun yıllar boyunca NBA’de forma giymiş tecrübeli pivot Jason Thompson ile 2017-2018 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı. 2.11 cm boyunda olan ve hem dört hem de beş numaralı pozisyonlarda forma giyebilen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele edecek.

2008-2009’da Sacramento ile NBA yaşamına başlayan Jason Thompson, 2015-2016 sezonunda Golden State Warriors’a transfer oldu. 31 yaşındaki Thompson geçtiğimiz sezonu Çin ligi takımlarından Shandong Golden Stars’da tamamladı.

Etiketler: Fenerbahçe Doğuş, Jason Thompson


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