Diğer
Kategoriler

Fenerbahçe'ye Ankara'da sönük karşılama

Süper Lig’in 11. haftasında yarın Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ankara’ya geldi. Sarı-lacivertli kafileyi 6 taraftar karşıladı.

Fenerbahçeye Ankarada sönük karşılama

03 Kasım 2017 20:52
Fenerbahçe'ye Ankara'da sönük karşılama - Tıkla İzle

Kafilede Mehmet Ekici ve Robin Van Persie sakatlıklarından dolayı yer almazken, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyeti Esenboğa Havalimanı’nda karşılamaya sadece 6 taraftarın gelmesi dikkat çekti.

Futbolcular ve Teknik Direktör Aykut Kocaman gelen az sayıda taraftarı kırmayarak formalarını imzaladıktan sonra taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Sarı-Lacivertli kafile daha sonra takım otobüsüne binerek, kamp yapacağı otele gitti.

Osmanlıspor - Fenerbahçe mücadelesi yarın saat 19.30'da Osmanlı Stadı'nda oynanacak. 

Seyid Fatih Poyraz
 

Etiketler: ankara, fenerbahçe

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç