Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig’de yarın Manisa’da Akhisar Belediyespor’la karşılaşacak Fenerbahçe, İzmir’e geldi.

Fenerbahçeye coşkulu karşılama

05 Kasım 2016 19:09
Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig’in 10. hafta maçında yarın Manisa 19 Mayıs Stadı’nda Akhisar Belediyespor’la karşılaşacak Fenerbahçe, İzmir’e geldi. Adnan Menderes Havalimanı’nda sarı-lacivertli ekibini yaklaşık 150 kişilik taraftar grubu yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe, kampa gireceği otele gitmek üzere kara yoluyla Manisa’ya hareket etti.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Dirk Advocaat ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, yaktıkları meşalelerle tozu dumana kattı. Taraftar sık sık “Yönetim istifa”, “Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon” sloganları attı. Güvenlik noktasındaki polise de tezahürat eden taraftarlar, “Polise uzanan eller kırılsın”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları attı.

Fenerbahçe’nin yarın 19.00’da Akhisar Belediyespor ile oynayacağı maçın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Volkan Demirel, Fabiano Ribeiro, Ertuğrul Taşkıran, Simon Kjaer, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Salih Uçan, Alper Potuk, Volkan Şen, Aatif Chahechouhe, Jeremain Lens, Moussa Sow, Robin van Persie, Emmanuel Emenike.

Etiketler: fenerbahçe, İzmir


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!