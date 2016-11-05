Spor Toto Süper Lig’in 10. hafta maçında yarın Manisa 19 Mayıs Stadı’nda Akhisar Belediyespor’la karşılaşacak Fenerbahçe, İzmir’e geldi. Adnan Menderes Havalimanı’nda sarı-lacivertli ekibini yaklaşık 150 kişilik taraftar grubu yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe, kampa gireceği otele gitmek üzere kara yoluyla Manisa’ya hareket etti.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Dirk Advocaat ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, yaktıkları meşalelerle tozu dumana kattı. Taraftar sık sık “Yönetim istifa”, “Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon” sloganları attı. Güvenlik noktasındaki polise de tezahürat eden taraftarlar, “Polise uzanan eller kırılsın”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları attı.

Fenerbahçe’nin yarın 19.00’da Akhisar Belediyespor ile oynayacağı maçın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Volkan Demirel, Fabiano Ribeiro, Ertuğrul Taşkıran, Simon Kjaer, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Salih Uçan, Alper Potuk, Volkan Şen, Aatif Chahechouhe, Jeremain Lens, Moussa Sow, Robin van Persie, Emmanuel Emenike.