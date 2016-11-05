Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Akhisar Belediyespor’la karşılaşacak Fenerbahçe, Manisa’ya geldi. Manisa’da Holiday Inn Expres Otel’de konaklayacak Fenerbahçe için taraftarlar otelin önünde karşılama töreni düzenledi. Yüzlerce taraftar Fenerbahçe gelmeden önce takımlarının marşlarını söyledi. Fenerbahçe’nin otele gelmesiyle birlikte coşkusu artan taraftarlar meşalelerle ve marşlarla takımlarını karşıladı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı otelin bahçesine ise taraftarlar alınmadı. Otelin girişinde karşılama yapılan Fenerbahçeli futbolculara çiçek verildi. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ise futbolcularla selfi yapmayı ihmal etmedi.

Fenerbahçe ile Akhisar Belediyespor arasındaki maç yarın saat 19.00’da Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak.