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Fenerbahçe'ye sponsorluk şoku

Fenerbahçe'ye devre arasında forma göğüs sponsoru olan Acıbadem Sağlık Grubu'nun bu anlaşmayı feshettiği iddia edildi.

Fenerbahçeye sponsorluk şoku

01 Haziran 2018 14:03

Sarı-lacivertli camiada başkanlık seçimine iki gün kala mevcut başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi de bu haberle adeta şoka uğradı.

Fenerbahçe, devre arasında göğüs sponsorluğu için Mehmet Ali Aydınlar'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Acıbadem Sağlık Grubu ile anlaşmaya varmıştı. Sarı-lacivertliler, 3+3 yıllık yaptığı bu anlaşma gereği yarım sezon için 7.5 milyon Euro alırken, geriye kalan 2 yılda ise ilk ve ikinci yıl için 15'er milyon Euro olmak üzere kasasına 30 milyon Euro koyacaktı. 

Ancak seçime iki gün kalan Aziz Yıldırım ve yönetimine bu anlaşmadan kötü haber geldi. Acıbadem Sağlık Grubu'nun sarı-lacivertliler ile yaptığı sponsorluk anlaşmasını feshettiği öne sürüldü. Henüz söz konusu haberlerle ilgili her iki taraftan da bir açıklama yapılmazken, olası bir iptal durumunun ise Fenerbahçe'nin mali yapısına büyük zarar vereceği konuşuluyor.  

 

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