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Fenerbahçe'ye transfer! Oleksandr Karavaev'i kimdir?

Zorya'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada Fenerbahçe'ye transfer olduğu belirtilen Karavaev, orta sahanın hem sağında hem de solunda forma giyebiliyor.Oleksandr Karavaev'i kimdir?

Fenerbahçeye transfer! Oleksandr Karavaevi kimdir?

31 Aralık 2016 16:17

Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı ilk isim olduğu iddia edilen Oleksandr Karavaev, orta sahanın hem sağında, hem de solunda forma giyebiliyor. 24 yaşındaki futbolcu, orta sahanın yanı sıra sağ bekte de görev yapabilme özelliğine sahip. Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının altyapısından çıkan genç futbolcu, 2012'de Sevastopol'a kiralandı. Bu takımda 1 yıl kiralık olarak forma giyen Karavaev, sezon sonunda tekrar Shakhtar'a döndü. Lucescu'nun takımda düşünmediği Karavaev, 2014 yılında Zorya'ya kiralık olarak gönderildi. Zorya, genç oyuncunun takımda kalmasını istedi ve 2015 yılında bu futbolcuyla tekrar kiralık olarak anlaşıldı.

2 maçta da forma giydi
Zorya, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alırken, Karavaev, sarı-lacivertlilere karşı 2 maçta da 90 dakika forma giydi. Bu sezon ligde oynanan 18 karşılaşmanın 17'sinde sahada yer alan Oleksandr Karavaev, yalnızca bonservisinin bulunduğu Shakhtar Donetsk'e karşı forma giymedi. 6 Avrupa Ligi, 1 Ukrayna Kupası ve 17 Ukrayna Ligi karşılaşmasında sahaya çıkan Karavaev, bu maçlarda 6 gol atarken 2 de asist yaptı. Ukrayna Milli Takımı kadrosunda bulunan Karavaev, teknik direktör Shevchenko tarafından 4 kez kadroya alındı.

Fenerbahçe, transfer açıklamasını yaptı
Ukrayna temsilcisi Zorya, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Oleksandr Karavaev’in Fenerbahçe’ye transfer olduğunu duyurmuştu. Sarı-Lacivertli ekip de, bu futbolcuyla görüşmelere başlandığını açıkladı. Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in oyuncusu Oleksandr Karavaev’in ligin ikinci yarısında kulübümüze kiralanması suretiyle transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlamıştır."

Bozhan Memiş
 

Etiketler: fenerbahçe, transfer


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