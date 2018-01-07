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Fenerbahçe’ye yoğun ilgi

Süper Lig’de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçeye yoğun ilgi

07 Ocak 2018 13:09
Fenerbahçe’ye yoğun ilgi - Tıkla İzle

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman, düz koşu ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Dar alanda yapılan pas istasyonuyla devam eden çalışmalar, yarı sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi. Sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından teste tabi tutulduğu için antrenmanda yer almazken, Mehmet Ekici, Janssen, Dirar ve İsmail Köybaşı’na ise özel program uygulandı.

Öte yandan Fenerbahçe’nin antrenmanını Manavgat ve Lara Fenerbahçe Koleji öğrencileri de izledi. Öğrenciler futbolculara ve teknik heyete yoğun ilgili gösterdi.

Etiketler: fenerbahçe

 

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