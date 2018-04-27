Fenercioğlu: 'Küresel ve yerel turizm oyuncuları Rigorent’i iyi bir partner olarak benimsedi'

Ülke genelinde bireysel araç kiralama hizmeti veren Tur Assist çatısı altındaki Rigorent, yaygın hizmet ağının yanı sıra rekabetçi fiyat ve araç çeşitliliği konusunda sunduğu avantajlarla araç kiralama sektöründe çıtayı yükselterek, 2017’de 55 bin gün araç kiralama hizmeti vererek sektörün en çok tercih edilen oyuncuları arasına girdi.

Şirketin bu başarıyı çok kısa bir sürede elde ettiğine dikkat çeken Tur Assist Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu, hem iç pazardaki bireysel müşterilerin hem de küresel ve yerel turizm oyuncularının Rigorent’i iyi bir partner olarak benimsediğini vurguladı. Fenercioğlu, “Şirket bizim doğrudan müşteriye ulaştığımız ve bu nedenle çok da heyecan duyduğumuz bireysel araç kiralama markamız. Bu nedenle de gerek hizmet noktalarımız gerekse hizmet standardımız açısından kontrollü genişleme stratejisi ile ilerlediğimiz bir yıl geçirdik. Hem iç pazardaki bireysel müşteriler hem de küresel ve yerel turizm oyuncuları Rigorent’i iyi bir partner olarak benimsedi” açıklamasını yaptı.

“2018’de verimlilik ve maliyet yönetimine odaklanacağız”



2018’in ilk 3 aylık döneminin, 2017’ye kıyasla birbirinden oldukça ayrıştığını söyleyen Fenercioğlu, “Bu yıl hem turizm hem de kiralama sektörü için çok dinamik başladı.Geçmiş senelerde sekteye uğrayan turizm sektörü bu yıl yaralarını sarıyor. Biz de yabancı müşterilerimizdeki artışı gayet net görebiliyoruz. Bu yıl buna paralel olarak araç filomuzu da genişleterek daha fazla lokasyonda hizmet vermeyi hedefledik ve çalışmalarımızı tamamladık. Bireysel müşteriler ile 2018’de daha yaygın lokasyonlarda buluşacağız” dedi.

“Verimlilik ve maliyet yönetimi odaklı bir sene geçirmeyi önceliğimize aldık”

Rigorent’in 2018 yılına ilişkin hedeflerine de değinen Fenercioğlu, “2018 yılı kendi özelinde kiralama talepleri açısından olumlu bir başlangıç sergilediyse de, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, kurlardaki dalgalanma ve buna bağlı olarak yatırım maliyetlerindeki yükseliş, bizleri daha temkinli ilerlemeye yönlendiriyor. Bu nedenle, 2018’de verimlilik ve maliyet yönetimi odaklı bir sene geçirmeyi önceliğimize aldık” ifadelerini kullandı.

“Hatırı sayılır sayıda sadık bir müşteri portföyü bulunuyor”

Her kiralama hizmetinin sonunda sistem üzerinden müşteriler ile memnuniyet değerlendirmesi yaptıklarının altını çizen Fenercioğlu, buradaki puanlamanın, memnuniyetin yanı sıra bir sonraki adımı planlamaları ve gelişim noktalarını görme açısından kendilerine ışık tuttuğunu söyledi. Fenercioğlu, “Bu nedenle her türlü veri altın değerinde. Elbette müşteri memnuniyeti, kurumumuz için çok değerli bir hazine. Firmanın kısa geçmişine rağmen hatırı sayılır sayıda sadık bir müşteri portföyü bulunuyor. Bu da bizi çok mutlu eden başka bir konu” şeklinde konuştu.

Sektörde avantajlı konuma sahip

Firmanın tüm Türkiye genelinde hizmet verecek altyapıya sahip olduğunu ve ülke genelinde hizmet verdiğini vurgulayan Fenercioğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bu anlamda, sektörde oldukça yaygın ve avantajlı bir konuma sahip olduğumuzu söylemek mümkün” diye konuştu.

En fazla talebin İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya illerinden geldiğini belirten Fenercioğlu, söz konusu dört ilde kiralanan araç oranının bütün kiralamaların yüzde 71’ini oluşturduğunu, İstanbul’dan yapılan kiralamaların yüzde 14’ünün, farklı şehir ve ülkelerden İstanbul'u ziyaret edenlerin uğrak noktası olan Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirildiğini anımsattı.

Fenercioğlu, “Yaz döneminde ise turistik bölgeler hem yerli hem yabancı turistlerin kiralama açısından yüksek rağbet gösterdiği lokasyonlar” şeklinde konuştu.

Ekonomik sınıf yükselişte

Firmanın filosundaki araçların aslında tamamen sektörel talebin dağılımını yansıttığına dikkat çeken Fenercioğlu, “Özellikle son zamanlarda ekonomik sınıfın tercih edilirliğinde artış var. Biz de filomuzu özellikle ekonomik ve orta sınıf araçlarla zenginleştirdik. Bununla beraber üst segment araçlarımızla da farklı müşteri beklentilerine cevap verebiliyoruz” diye konuştu.