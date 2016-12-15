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Fenerium’dan Kartal Yuvası’na başsağlığı ziyareti

Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya ve bir grup Fenerium yetkilisi, 10 Aralık Cumartesi günü, Vodafone Arena’da oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından gerçekleşen hain terör saldırılarında bir çalışanını yitiren Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün resmi ürünlerini pazarlayan Kartal Yuvası’na başsağlığı ziyaretinde bulundu


15 Aralık 2016 17:35

Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya, Fenerium Mali ve İdari İşler Müdürü Burak Başpınar, Fenerium Pazarlama Müdürü Tezcan Şaylı ve Fenerium Satış Müdürü Cenk Alıncı, bugün Vodafone Arena Stadı ve stattaki Kartal Yuvası mağazasına başsağlığı ziyaretinde bulundu. Stat girişinde, Fenerium yetkilileriyle karşılaşan BJK Başkanı Fikret Orman ‘Hoşgeldiniz’ dedi. Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya ve beraberindeki Fenerium yetkilileri de başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini Başkan Fikret Orman’a ilettiler.
Daha sonra Kartal Yuvaları İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Mican’ı makamında ziyaret eden Fenerium heyeti, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini yineledi. Ardından hain terör saldırısında yaşamını yitiren Tunç Uncu’nun isminin verildiği bölüm ziyaret edildi ve Tunç Uncu’nun çalıştığı bölüme karanfil bırakıldı. Hep birlikte çekilen fotoğrafların ardından ziyaret tamamlandı.
 

Etiketler: Fenerium, Kartal Yuvası


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