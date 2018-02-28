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Fenomen Doğu Ekspresinde 1 vagona gözaltı

Son aylarda sosyal medyada fenomen haline gelen ve aşırı rağbet nedeniyle yolcuların bilet bulmakta güçlük çektikleri Doğu Ekspresi'nin 1 vagonunda Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı.

Fenomen Doğu Ekspresinde 1 vagona gözaltı

28 Şubat 2018 13:57

Alınan bilgiye göre, Erzincan'ın Mercan beldesindeki tren istasyonunda denetim yapan jandarma ekipleri Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi trenine bindi. Yolcuların kimliğini kontrol eden jandarma ekipleri, bir vagondaki yolcuların tamamının yabancı uyruklu olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen jandarma, Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmeni yakaladı.

İncelemede, bilet alarak trene binen yabancı uyrukluların elinde, yolculuk yapmalarını sağlayan ve Kars Valiliği İl Göç İdaresinden verilmiş gibi gösterilen evrak olduğu görüldü. Yapılan detaylı incelemede, yurda kaçak olarak girip sahte evrak düzenleyerek Kars'tan bindikleri trenle Ankara'ya gitmeye çalıştıkları belirlenen kaçak göçmenler yakalandı. 40 kaçak göçmen trenden indirilerek gözaltına alındı. 

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması amacıyla ilçe merkezindeki bir spor salonuna getirildi.

Öte yandan Erzurum’un Horasan ilçesinde de yurda yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan, Pakistan ile İran uyruklu 121 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, Horasan Belediyesince tahsis edilen otobüs ile Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Kaçak göçmenlerin yapılan işlemlerin ardından İl Göç Merkezine gönderileceği kaydedildi. 

Ahmet Akbuğa

 

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